7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Samsun'da çocuklarını okula göndermek için odalarına giren baba, 14 yaşındaki oğlunun yatağında olmadığını gördü. Açık pencereden dışarı bakan baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken gördü. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.
Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, lise 9. sınıf öğrencisi Çınar G. evlerinin 7. katındaki penceresinden yere düştü.
ODAYA GİREN BABA OĞLUNU GÖREMEDİ
Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar G. oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti. Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çınar G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri