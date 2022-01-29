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Son dakika haber | 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

GEYVE, SAKARYA (İHA) - 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde 6 ev ve 1 işyerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konulara ilişkin inceleme başlatan ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren F.A.'yı tespit etti.

Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Elgün - 3. Sayfa

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Geyve, Polis, 3. Sayfa, Haber

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