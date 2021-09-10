7 ilde uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi
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7 ilde uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 7 farklı ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonla 16 kişilik bir uyuşturucu çetesi çökertildi, 125 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bir yıldır takip ettikleri uyuşturucu çetesini çökertti. Bunun için 7 ilde dev bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.

ÇETE LİDERİ DAHİL 16 KİŞİ YAKALANDI

Çete lideri Hakan A.'nın da aralarında olduğu 16 çete üyesi yakalandı. Ağrı Gürbulak'tan İran'a sürekli olarak gidip gelen çete üyeleri fiziki takiple adım adım izlendi ve yakalandı.

7 ilde uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Şahısların yakalandığı araçta bir ruhsatsız silah ve 16 mermi bulundu. Film gibi operasyon polis kameralarına yansıdı. Hiç sabıka kaydı bulunmayan çete lideri Hakan A.'nın yurt dışına kaçmaya çalışırken Hatay'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, satılması planlanan kişilerle eşleştirilen renklerle paketlendiği belirlendi.

7 ilde uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi
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