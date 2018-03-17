7. Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali

Denizli'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali'nin tanıtımı için milletvekili, iş adamları ile vatandaşlar, bornoz giyerek kortej oluşturdu.

Yürüyüş öncesinde Babadağ ilçesindeki Çarşı Meydanı'nı dolduranlar, yöresel ürünlerin de sergilendiği meydanda bornoz giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun katılım sağlanan korteje, bornoz giyen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ile Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı Mustafa Koltuksuz, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve bazı protokol üyeleri de katıldı.

İlçenin rengarenk boyanmış tarihi evlerinin önünden bando eşliğinde geçen kortej, güzel görüntüler oluşturdu.

Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Selim Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekstil, havlu ve bornozun kendileri için büyük önemi taşıdığını söyledi.



Organizasyon sayesinde üretilen tekstil ürünlerinin Denizli'nin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Babadağ'da organizasyonun açılış ayağının 3'üncüsünü düzenliyoruz. Denizli tekstilinin marka olması için önemli bir gün. 7'ncisi düzenlenecek bu festivale ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Festival önümüzdeki hafta Denizli kent merkezinde devam edecek. Bu etkinliklerde bornoz giyerek bir farkındalık yaratmayı, bornoz ve havlunun ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Bugün çevre illerden katılımların olduğunu görüyoruz."

7'nci Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali, kapılarını 24 Mart'ta ziyaretçilere açacak.