7 Cüceler'in Neşeli'si Tayyar Yıldız Hayatını Kaybetti
7 Cüceler filminin Neşeli'si oyuncu Tayyar Yıldız, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Sanat dünyasında yaşanan hastalık ve ölüm haberlerini duyuran ses sanatçısı Onur Akay, 7 Cüceler'in Neşeli'si oyuncu Tayyar Yıldız'ın 61 yaşında vefat ettiğini açıkladı. Banka memurluğu yapan oyuncu, rahatsızlığından önce emeklilik hayatını yaşıyordu.
NEŞELİ'YE VEDA ETTİLER
Sanatçının cenazesi, dün Karaman Boyalı Köyü'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi. 61 yaşındaki Tayyar Yıldız, 95 cm boyu ve "Neşeli" karakteriyle gönüllerimizde taht kurmuştu. 1970 yılında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de 1971 yılında ise, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde isimli filmlerde Neşeli karakterini canlandırmıştı.
Sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmezken bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği biliniyor.
YORUMLAR (11)
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imanlımıydı.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Evlilik proglamlarının uzantısı olan gelin evi ve gelinin mutvakta gibi uzantıları yayından kaldırınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Günlük yaşamında da neşeli, bir insandı rahmetli.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu onur akay denen felaket tellalı kim bakalım senin ölüm haberini kim verrcekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır