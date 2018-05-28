7 Cüceler'in Neşeli'si Tayyar Yıldız Hayatını Kaybetti

Sanat dünyasında yaşanan hastalık ve ölüm haberlerini duyuran ses sanatçısı Onur Akay, 7 Cüceler'in Neşeli'si oyuncu Tayyar Yıldız'ın 61 yaşında vefat ettiğini açıkladı. Banka memurluğu yapan oyuncu, rahatsızlığından önce emeklilik hayatını yaşıyordu.

NEŞELİ'YE VEDA ETTİLER

Sanatçının cenazesi, dün Karaman Boyalı Köyü'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi. 61 yaşındaki Tayyar Yıldız, 95 cm boyu ve "Neşeli" karakteriyle gönüllerimizde taht kurmuştu. 1970 yılında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de 1971 yılında ise, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde isimli filmlerde Neşeli karakterini canlandırmıştı.

Sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmezken bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği biliniyor.