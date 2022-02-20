7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
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7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Kazaya karışan araçtaki 1 kişi ağır yaralandı Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi.

SAKARYA (İHA) - 7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kazaya karışan araçtaki 1 kişi ağır yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayda kazaya sebebiyet veren araç içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve 1 de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa

Tragger, Sakarya, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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