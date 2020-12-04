Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı
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Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı

04.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:48

Ankara'da bir binanın bodrum katında uygunsuz şartlarda yetiştirilen çeşitli cinsten 68 köpek, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavi altına alındı. Keçiören Belediye Başkanı Altınok "Köpekler şu anda emin ellerde, ses tellerinin durumu için rapor bekliyoruz. Tedavilerinin ardından sahiplendireceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Altınok, "Keçiören Uyanış Mahalle sakinlerimizin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz bir binanın bodrum katında 68 adet cins köpeği tespit etti. Daha sonra ihbar edilen adrese giderek bu köpeklere el koydu. Köpekler iyileştirme merkezimizde gözetim altında" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLARINDA BİR SIKINTI YOK"

Altınok, söz konusu köpeklerin sağlık durumuna ilişkin de bilgiler vererek şunları aktardı:

"Bir mahallemizden gelen ihbar üzerine yetkililerimiz gidiyor ve bakıyor ki uygun olmayan ortamda 68 tane köpek var. Anlaşılan şu ki, bu köpekler uygun olmayan ortamda ticari amaçla yetiştiriliyor. Hayvanların eziyet çektirilerek yetiştirildiğine ilişkin iddialar da var. Biz de Keçiören Belediyesi olarak bakanlığımızla birlikte harekete geçtik bu masum canlılarımızı bulundukları ortamdan alarak bakım ve tedavilerine başladık. Hayvanların temizliğini ve gıda takviyelerini de yapacağız. Daha sonra da köpekler sahiplendirilecek ve isteyen vatandaşlarımıza verilecek. Şu anda veteriner arkadaşlarımız köpeklerimizi gözetim altında tutuyor, sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor."

"ÜNİVERSİTEDEN GELECEK RAPORU BEKLİYORUZ"

Köpeklerin ses tellerinin kesildiğine ilişkin iddialara ve köpekleri uygun olmayan ortamda yetiştiren şahıslara verilecek olan cezai müeyyidelere ilişkin de Altınok, "Seslerinden şüphe duyulan 4 köpeğimizi kontrol amaçlı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderdik. Bu soruya net cevap vermek için üniversitemizden gelecek olan raporu bekliyoruz. Köpek yetiştiricilerine verilecek olan ceza ve gerekli yasal işlemleri yapmak bakanlığımızın sorumluluğundadır" dedi.

El konularak Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 68 adet köpeğin sayı ve cinsleri şöyle:

  • 12 kahverengi Poodle
  • 10 Maltese Terrier
  • 7 Şitsu
  • 5 Chihuahua
  • 2 anne Chihuahua
  • 7 yavru Chihuahua
  • 5 anne Maltese Terrier
  • 20 yavru Maltese Terrier
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Uygunsuz şartlarda yetiştirilen 68 köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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