65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
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65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda oluştukları için sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı, 15 Haziran'da veya haziran ayının sonunda kalkacak.

30.05.2020 07:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:04

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşların beklediği an nihayet geldi. Salgının nisan ayında pik yapmasının ardından düşüş trendine girmesiyle de hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Berberler, kuaförler, güzellik salonlarına açılış izni verilirken restoran ve kafeler de 1 Haziran'da açılacak. Bu gelişmeler doğrultusunda ise normale dönen hayattan 65 yaş üzeri vatandaşların ne zaman nasibini alacağı da merak konusu oldu.

KARAR, VAKA SAYISINA GÖRE VERİLECEK

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; 65 yaş üzerine vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılması kararı vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.

Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu

Güncel Manşet

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