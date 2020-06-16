62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
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62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı

Koronavirüs nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalan 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Usta sanatçı, ilerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle takipçilerini adeta büyüledi.

16.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:42

"Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden usta sanatçı Semiha Yankı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalıyordu.

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil için yine Çeşme'yi tercih eden usta sanatçı, kaldığı otelin bahçesinde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. İlerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkaran usta sanatçının paylaşımına binlerce beğeni geldi.

"ÇEŞME'DE GÜZEL GÜNLER YAŞIYORUM"

Öte yandan, kaldığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yankı, "Koronalı günlerde, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek Çeşme'de yaşıyoruz. Çeşme'de her şey çok iyi. İyi ki Çeşme'ye yerleşmişim. Çeşme'de güzel günler yaşıyorum. Çok şükür mekanlar da açılıyor" ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Haber Yorumları (4)
: bence semiha hanım soyunup döküneceğine ona taş buna bilmem ne çıkartacağına alsın eline seccadeyi namaz kılsın şimdiye kadar ne yiyip içtiyse haram olanına tövbe etsin kuran okusun alemllerin Rabbinden af dilesin
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ALPEREN: e yanı napalım o buyuledı su nefes kestı obırkı sosyal medyayı sallladı. . cok buyuk işler basarmıslar hepsı yalan dolan
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GÜNDEM: ilgi alaka baska türlü olamayinca tek care bu. 7 sinde ne ise 70 indede ayni.
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