62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açık hava sinema gösterimi yoğun ilgiyle izlenildi.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açık hava sinema gösterimi yoğun ilgiyle izlenildi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, salgın nedeniyle bu yılda kademeli normalleşme sürecinde şenlikleri gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, önümüzdeki yıl tam normalleşme süreciyle konserler ve benzeri etkinliklerinde şenlik içerisinde yer alacağını belirtti.

Başkan Akkaya, konser etkinlikleri olmasa da dolu dolu etkinlikler, tiyatrolar, sergiler ve çeşitli gösterilerle güzel bir şenlik olacağını kaydetti.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından gerçekleştirilen sinema gösteriminde "Beyaz Hüzün" isimli film izlendi. Gösterim sırasında vatandaşlara patlamış mısır ikramı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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