60 TL Değerindeki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oldu – 17 Aralık

Epic Games Store bedava oyunlarına hız kesmeden devam ediyor. Steam değeri 60 TL olan oyun Epic Games Store'da bedava oldu!

Çevrimiçi oyun satış platformları arasına adeta bomba gibi düşen Epic Games Store kullanıcıların gönlünü nasıl çalacağını çok iyi biliyor. Bu zamana kadar Steam'in neredeyse tartışmasız tekel olduğu piyasaya çok güçlü bir biçimde girmiş olan Epic Games Store elini güçlendirmek için hiçbir masraftan da kaçınmıyor. Kullanıcılarına her hafta bir yeni ücretsiz oyun sunan Epic Games Store şimdi ise yıl sonuna kadar 15 gün boyunca 15 farklı oyun hediye edecek. Dün itibariyle başlayan kampanyada hediye edilen ilk oyun 50 TL değerindeki Shenmue III oldu.

Epic Games Store'un Bedava Oyun Kampanyası 50 TL'lik Oyunla Başladı!

Neon Abyss Epic Games Store Üzerinde Bedava Oldu!

Shenmue III'ün ardından Epic Games Store bugün, yani 17 Aralık Cuma günü ise Neon Abyss'i bedava olarak oyuncularla buluşturuyor. Veewo Games tarafından geliştirilen Neon Abyss, 2020 yılında oyuncularla buluşmuştu. Çıkış yaptığı sene hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden iyi yorumlar toplamayı başarmış olan oyun atmosferi, oynanış mekaniklerinin akıcılığı ve yarattığı büyüleyici dünya ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Steam değeri 60 TL olan Neon Abyss Epic Games Store üzerinde yarına, yani 18 Aralık Cumartesi gününe kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu sebeple oyunu bir an önce kütüphanenize eklemenizde fayda var.

Neon Abyss Nasıl Bedava Alınır?

Neon Abyss'i kütüphanenize eklemeniz için yapmanız gerekenlerse oldukça basit.

Epic Games hesabınız ile Epic Games Store'a giriş yapın.

"Mağaza" kısmından "Ücretsiz Oyunlar" sekmesini bulun.

Neon Abyss'in mağaza sayfasına gidin ya da buraya tıklayın.

"Yükle" butonuna tıklayın ve yönlendirileceğiniz sayfadan siparişinizi onaylayın

Bu adımların ardından oyun Epic Games Store kütüphanenize eklenecek ve kalıcı olarak sizin olacak, şimdiden iyi oyunlar!

Neon Abyss Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

CPU: Intel i3

RAM: 4 GB

GPU: Geforce 650

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1024 MB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

CPU: Intel i3-2100 - AMD A8-5600k

RAM: 4 GB

GPU: GeForce GTX 630 - Radeon HD 6570

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1024 MB

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