6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk
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6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk

6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yakın dostu Engin Öztürk'le özel bir plajda görüntülenen ünlü oyuncunun moralinin bozuk olduğu dikkat çekti.

Yakın dostu Engin Öztürk'le özel bir plajda görüntülenen ünlü oyuncunun moralinin bozuk olduğu dikkat çekti.

Öztürk'le denize girip sohbet eden İynemli muhabirleri görünce locasına geçip günü orada bitirdi.

Geçtiğimiz aylarda alışveriş turunda görüntülenen Bige Önal, "Aras, çok yoğun çalışıyor, o yüzden görüşemiyoruz. Ama ilişkimiz güzel gidiyor." demişti.

Kaynak: Hürriyet

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber
Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber
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6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk - Haberler Magazin
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