6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi
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6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi

19.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:19

Adana'da "silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak" suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan ve "Binbir surat Cemile" adıyla bilinen kadın hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı.

Cemile A. 2015 yılında "Silahla yağma ve fuhuş yapmak" suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı.

6 YILDIR ARANIYORDU

Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı. Sosyal medya hesaplarında da en son 2015 yılında paylaşım yapan hükümlü kadını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana'da annesinin evine geleceğini belirleyerek ev etrafına pusu attı. Polis Cemile A.'nın annesinin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı.

DOLABIN İÇİNDEN ÇIKTI

Ancak anne kızının evde olmadığını öne sürdü. Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardırobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

6 yıldır firari olan 'Binbir surat Cemile' saklandığı gardıropta yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MİRALAY: Kadındaki Yürüyüşe Rahatlığa bakarmısın Peeeee
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500
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