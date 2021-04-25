SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
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SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Nedime Tan'a ait mezarın mermerleri çalındı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Nedime Tan'a ait mezarın mermerleri çalındı. Oğlu Rıdvan Tan, "Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok" dedi.

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Mezarlığı'nda 77 yaşındayken 2015 yılında vefat eden Nedime Tan'a ait mermer taşı çalındı. Mezarlığa bakım için giden çalışan durumu aileye bildirdi. Ailenin başvurusunun ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 2 ay önce de komşu mahalle olan Karaçam Mahallesi'nde bulunan mezarlıktan da benzer bir hırsızlık yapılmış ancak failleri bulunamamıştı.

Nedime Tan'ın oğlu Rıdvan Tan, 'Cuma namazından sonra mezarlığa geldim temizlik yaptım, mezar buradaydı. Sonra köyümüzdeki bir çocuğa 'mezara toprak doldur oğlum' dedim. Bu sabah beni aradı, 'Ağabey annenin mezarı çalınmış' dedi. Ben de bunu duyunca geldim. Mezarı komple alıp götürmüşler, başlığı bırakmışlar Allah razı olsun. Mezarda da rahat bırakmıyorlar yatmaya. Çalıyorlar mezarları, Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok. Çok üzüldüm, annem rahat uyusun istiyoruz ama yok. İhtiyacın varsa gel parasını verelim kardeşim mezardan ne istiyorsun. Mezarı neden elliyorsun?" dedi.

SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI
SAKARYA 6 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINDAKİ MERMERLER ÇALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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