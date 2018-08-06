6. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Başvuruları Başladı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ile BAK Akademi Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için başvurular başladı.

SETEM tarafından yapılan açıklamada, belgesel, animasyon ve kısa film kategorilerinde düzenlenen yarışmada ayrıca duayen bir sinemacıya da "Emek Ödülü" verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Mehmet Güleryüz, Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'ne önceki yıllarda Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan ve Irak gibi ülkelerden toplam 2 bin 43 filmin katıldığını kaydetti.

Güleryüz, "İpekyolu ülkeleri ile olan tarihsel ve kültürel bağlarımızın, bu film yarışması sayesinde daha da gelişeceği umudunu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce Ertunç Şenkal, Tolgay Ziyal, Hüsamettin Ünlüoğlu, Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakalın, Aram Gülyüz, Necip Sarıcı, Yılmaz Atadeniz, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu gibi isimlerin aldığı "Emek Ödülü"nün bu yıl da BAK Akademi tarafından duayen bir sinemacıya verileceği açıklandı.

Yarışma kapsamında belgesel film kategorisinde; "en iyi belgesel film", "en iyi yönetmen", "en iyi görüntü yönetmeni", "en iyi senaryo" ve "en iyi kurgu", animasyon film kategorisinde; "en iyi animasyon film", "en iyi yönetmen", "en iyi senaryo" ve "en iyi animatör özel ödülü", kısa film kategorisinde ise "en iyi kısa film", "en iyi kadın oyuncu", "en iyi erkek oyuncu", "en iyi yönetmen", "en iyi görüntü yönetmeni", "en iyi kurgu", "en iyi senaryo" ödülleri sahiplerini bulacak.

Yarışmaya başvurular, 1 Ekim 2018'de sona erecek.