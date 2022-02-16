6 muhalefet partisinden herhangi biri Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ÇOK BİR ARAYA GELİRLER AMA BUNLARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi liderlerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş adı altında Ahlatlıbel'de bir araya geldiği toplantı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Erdoğan, "Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Biz ise Cumhur İttifakı olarak; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak emin adımlarla kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMALARINA TABANIM DA MÜSAADE ETMEZ"

Erdoğan, 6 muhalefet partisinden herhangi birinin Cumhur İttifakı'na katılmak istemesi durumunda tepkisinin ne olacağına ilişkin soruya ise, "Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez." yanıtını verdi.