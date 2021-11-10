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6. Kolordu Komutanı Korgeneral Tokel, Vali Doğan'ı ziyaret etti

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
6. Kolordu Komutanı Korgeneral Tokel, Vali Doğan'ı ziyaret etti

6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

HATAY (AA) - 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette Korgeneral Tokel, Vali Doğan ile bir süre sohbet etti

Vali Doğan, Tokel'i medeniyetler şehri Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tokel de nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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