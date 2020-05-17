6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
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6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu

İstanbul'da altıncı kattan düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu. Bu belirtiler sonrası, talihsiz kadının yakılarak camdan atıldığı iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu.

6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
17.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:32

İstanbul Büyükçekmece'de üzerinde yanık izleri bulunan 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı.

SİTE SAKİNLERİ GÜRÜLTÜYE UYANDI

Feci olay, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan site sakinleri bahçede bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden kadının üzerinde yanık izleri bulundu

VÜCUDUNDA YANIK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde olay yerinde yaşamını yitiren talihsiz kadının vücudunda yanık izleri olduğu tespit edildi. Olay anında evde eşi ve 2 çocuğu da bulunan 39 yaşındaki kadının yakılarak camdan mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği konusunda polis ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bu sırada evde bulunan eşinin cenaze başında ağlayarak beklemesi gözlerden kaçmadı.

6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden kadının üzerinde yanık izleri bulundu

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkmayan site sakinlerinin camdan ve balkonlarından polisin çalışmalarını izlediği görüldü.

6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu

Kaynak: İHA

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