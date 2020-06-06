6 Haziran Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 6 Haziran 2020!
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6 Haziran Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 6 Haziran 2020!

6 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

6 Haziran Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 6 Haziran 2020!
06.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:09

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Haziran Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.06.2020 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.06.2020 08:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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