6 Haziran Çarşamba Gününün Reyting Şampiyonu Sen Anlat Karadeniz Oldu
6 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. 'Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu?' sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış oldu. Reyting sıralamasında totalde kazanan 'Sen Anlat Karadeniz' oldu.
6 Haziran Çarşamba reyting sıralamasını birincisi belli oldu. Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 2. sırayı da Diriliş Ertuğrul oldu. 3. sırada ise İmsak vakitleri oldu.
SEN ANLAT KARADENİZ BİRİNCİLİĞİ ELDEN BIRAKMADI
Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 11,96 rating ile alırken 2. sıra 9,69 rating alan Diriliş Ertuğrul oldu. 3. sıra 7,55 share ile İmsak vakitleri oldu AB sonuçlarında ise Diriliş Ertuğrul 11,46 rating ile 1. olurken 2.liği 7,39 rating ile Sen Anlat Karadeniz aldı. 3. sıra da 7,08 rating ile Liderler Fox'ta oldu. ABC'de ise 11,59 rating ile Diriliş Ertuğrul 1. 9,46 rating ile Sen Anlat Karadeniz 2. İmsak Vakitleri ise 5,86 rating ile 3. oldu.
6 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2018 TOTAL SONUÇLARI
6 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2018 AB SONUÇLARI
6 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2018 ABC SONUÇLARI
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karadenizin konusu yok bir sezonluk dizi sacma sapanCevap Yaz Yayından Kaldır
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şu mügenin izlenme reytingine bak. . maşallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUMMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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diriliş sıktı iyice hep aynı sahneler konu biraz daha güzel işlenebilir. aslında senanlat karadenizin konusu cok basit ama adamlar güzel işliyorlar fakat oda monotonlaşmaya başladı türk dizileri hep böyle oluyor bır sure sonra zatenCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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dirilişçiler o saatte teravihde ondan dolayıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır