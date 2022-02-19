İşe gitmek için evden çıktıktan sonra 6 gündür haber alınamayan adam, kafa dinlemek için otelde kalmış

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu. 6 gün önce iş başı yapmak üzere evden çıkan Özdemir'e ailesi yarım saat sonra ulaşamadı. Özdemir'in akşam da eve gelmemesi üzerine endişelenen aile, soluğu polis merkezinde aldı.

OTELDE ÇIKTI

6 gündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Özdemir, gece saatlerinde dayısının evine gitti. Özdemir'in kafasını dinlemek için 6 gün boyunca otelde kaldığı ortaya çıktı.

"SADECE YEMEK YEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ"

Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, "Kendisi geldi. 'Bu zamana kadar neredeydin?' diye sorduk. 'Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum' dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış. Dışarıya sadece yemek yemek için çıkmış, sonra tekrar otele girmiş. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Çok şükür herhangi bir darp izi de yok. Gece saatlerinde dayısına gitmiş. Dayısının oğlu bize haber verdi. Sağ salim geldiği için çok sevindik. Ama bir yandan da üzüldük. 6 gün boyunca gelmediği için çok üzüldük. Ablası gitti dayısından aldı. Karakola gidip ifade verdi" dedi.