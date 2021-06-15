6 AYDIR KÖPÜREN DÜDEN ŞELALESİ, NORMALE DÖNÜYOR
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6 AYDIR KÖPÜREN DÜDEN ŞELALESİ, NORMALE DÖNÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın simgelerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde 6 aydır süren köpüklenme azalıyor.

ANTALYA'nın simgelerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde 6 aydır süren köpüklenme azalıyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şelalede balıkların görülmeye başladığını söyleyip, "Korkmaya gerek yok, herkes denize girebilir" dedi.

Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede ocak ayında köpüklenme başladı. Düden Çayı'nın yeryüzüne çıktığı noktadaki bazı işletmelerin kimyasal atıklarını arıtmadan çaya bırakmalarından kaynaklandığı belirlenen köpüklenmeyle, balık ölümleri görüldü. Şelalenin, ekolojik dengesi bozuldu. Köpüğün insan sağlığına zararlı olup olmadığıyla ilgili jeoloji ve çevre mühendisleriyle biyologlardan oluşan bir grup, inceleme yaptı ve köpüğün zehir içermediğini tespit etti. Yaklaşık 6 aydır devam eden köpüklenme, bu hafta azalmaya başladı. Köpüklenmenin şelalenin debisinin yüksek olduğu dip kısımda yoğunlaştığı ve en fazla 100 metre ilerlediği gözlendi.

'ŞELALE KURTULDU'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da alanda incelemeler yaptı. Prof. Dr. Gökoğlu, ocak ayında kimyasal atıkların yer altından sızarak Düden Çayı'nın galerisine girdiğini ve bunun önlenmesiyle de atıkların zamanla azalmaya başladığını söyledi. Düden Şelalesi'nin kurtulduğunu ve artık kendini toparlamaya başladığını belirten Prof. Dr.

Gökoğlu, şöyle konuştu: "Sevindirici haber, artık Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerlerde balıklar görülmeye başladı. Bir suda balık yaşıyorsa o kısmen temizdir. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte sivil toplum kuruluşları da bu konuda inceleme yapıyor. Korkmaya gerek yok. Herkes rahat bir şekilde denize girebilir. Bir daha böyle bir hata yapmamak lazım."

6 AYDIR KÖPÜREN DÜDEN ŞELALESİ, NORMALE DÖNÜYOR
6 AYDIR KÖPÜREN DÜDEN ŞELALESİ, NORMALE DÖNÜYOR
6 AYDIR KÖPÜREN DÜDEN ŞELALESİ, NORMALE DÖNÜYOR
6 AYDIR KÖPÜREN DÜDEN ŞELALESİ, NORMALE DÖNÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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