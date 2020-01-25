: 6.8'lik depremin ardından Malatya'daki bir vatandaşın ağıdı yürekleri dağladı

25.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Elazığ merkezli gerçekleşen 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'ndeki bazı evler de çöktü. Bölgede yaşayan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaşın ağıdı kameralara yansıdı. Vatandaşın "Yanıyorum" diyerek yaktığı ağıt, izleyenlerin yüreğini dağladı.

SABAH OLUNCA HASARIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

21 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da, Doğanyol Gökçe Mahallesinde oluşan hasar görüntülendi.

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