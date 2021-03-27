58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor
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58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY - Haberler | Güncel
58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede (78), 58 yıldır günde ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyarak, geçimini sağlıyor.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede (78), 58 yıldır günde ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyarak, geçimini sağlıyor.

Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede, her gün ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyor. Dede, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor. 20 yaşında geldiği Burhaniye'de hamallığa başladığını ve 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını belirten Dede, "Devamlı hamallık işini yaptım. Aşağı yukarı 58 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Şükürler olsun, sağlığım iyi. Bugün 5 ton yük indirdim. Olsa daha indirirdim. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Vücudum el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.Mehmet Ali Dede'nin çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş ise "Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşındayım. Benden daha iddialı" diye konuştu.


58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor
58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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