Denizli'de, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Denizli Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Gençlik Merkezi tarafından yapılan etkinlik öncesinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'de kılınan sabah namazının ardından vatandaşlar şehitler için dua etti.

Duanın ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Denizli Valiliğine kadar yürüdü. Yüzlerce öğrenci ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları taşıyarak 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', 'Vatan Sana Canım Feda' sloganları attı. Öğrenciler yürüyüşte "57. Alay Vefa Yürüyüşü Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale'deyiz" yazılı pankart taşıdı.

Valilikteki Atatürk Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet dua etti.

Denizli Vali Yardımcısı Halil Canavar, Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün rolüne değindi.

Atatürk'ün taarruzun başladığını öğrendiği an hemen kendisine bağlı askeri unsurlarla birlikte Conkbayırı'na hareket ettiğini anımsatan Canavar, şunları söyledi:

"57. Alay da gerek Conkbayırı'nda gerekse yabancıların tarif ettiği üzere Kanlı Sırt denilen Arıburnu'nda eşsiz bir kahramanlık örneği sergileyerek düşmanın içerilere doğru ilerlemesini durdurmuş, onları geri püskürtmüştür. 18 Mart 1915'te deniz muharebelerinden yenik düşen düşman, 25 Nisan'da yapmış olduğu taarruzda önemli bir sonuç elde edememiş, daha sonraki taarruzlarda da başta 57. Alay olmak üzere ordumuzun bütün unsurları kahramanca Çanakkale'deki mevzilerini savunmuşlar ve İstanbul'un düşman eline geçmesine engel olmuşlardır."