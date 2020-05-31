56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Son zamanlarda sık aralarla paylaştığı selfielerle kendisini hatırlatan Hülya Avşar, bu defa da spor yaparken çektiği bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı. 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında çekildiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Kendi adını taşıyan bir tenis turnuvası düzenleyen ve sporu hayatının merkezine koyan Hülya Avşar, karantina günlerinde de sporunu eksik etmedi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatan Avşar, bu defa da evinde yaptığı spor faaliyeti sırasında çektiği bir selfie ile sevenlerini heyecanlandırdı.

56'lık Hülya'dan hayranlarını heyecanlandıran poz

YAKLAŞIK 50 BİN BEĞENİ ALDI

Yoruma kapalı olarak paylaştığı selfiesi ile kısa sürede 50 bine yakın beğeni alan Hülya Avşar böylelikle evinde olmasına rağmen sporunu aksatmadığını göstermiş oldu.