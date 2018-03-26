54. Kütüphaneler Haftası Kutlandı

54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "İl halk kütüphaneleri uzun yıllardır Anadolu'ya ışık tutuyor" dedi.

Kayseri'de 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgük, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, "İçerisinde bulunduğumuz çağda hayatımızdaki her şeyde olduğu gibi yeni nesil yorumu yaptığımız gerçektir. Hayatımızın her alanında artık teknolojinin de katkısıyla gelenek ve alışkanlıklarımızda dahi yeni nesil denilebilecek uygulamalar kazanmıştır. Kimi yerde çağa ayak uydurmak adına gelişmeler, kimi yerde kültürümüzü ve değerlerimizi unutturmak adına olumsuz gelişmeler olabilmektedir. Yeni nesil çocuklar değince benim aklıma 'Z kuşağı' dediğimiz çocuklar gelmektedir. Bu çocuklar sanki teknoloji genlerine işlemiş olarak doğmuşlardır. Böyle olunca bu çocuklar için gelenekselmiş ve alışılmış uygulamalar tatmin edici olmamaktadır. Gerek eğitim öğretim gerekse diğer hizmet sektörlerinde bu sıkıntılar fark edilmeye başlanmıştır. Çocuklarımıza destek için ailelerin okul öncesi eğitimden başlayarak kütüphaneler ile tanışmasına mutlak derecede ihtiyaç duyulmaktadır. Artık yeni nesil çocuklara cevap verecek yeni nesil kütüphaneler için gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İl Halk Kütüphanelerinin yıllarda Anadolu'ya ışık tuttuğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, "Kütüphaneler Haftası, kütüphane kitap ile okuyucuları buluşturan ve o günün anlamı ile önemini gündeme taşıyan önemli haftalardan birisidir. Bu misyonu 54 yıldır sürdüren de il halk kütüphaneleridir ve en önemli kuruluşlardan bir tanesidir. İl halk kütüphaneleri uzun yıllardır Anadolu'ya ışık tutuyor ve Anadolu'da yetişen aydınlar ve ilimlerin de mekanları da burasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından okuyucu ödülleri verildi ve sıra dışı okurlar gösterimi yapıldı. Düzenlenen tören, 'Okumayı sevdiren kitaplar' sergisinin açılış gerçekleştirildi. - KAYSERİ