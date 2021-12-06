Malatya'da 54 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da 54 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da 54 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 haftada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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