51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi görüntülendi 51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi görüntülendi Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi drone ile görüntülendi.

51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi görüntülendi

VAN - Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi drone ile görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da depremin etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu. Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde ise 51 ev hasar gördü. Büyük çoğunluğunda kısmi hasar oluşan mahalle ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA