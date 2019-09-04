Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü

04.09.2019 16:37

İzmir'den özel bir otomobilin bagajından Eskişehir'e getirilen cenaze, ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna konuldu. Daha sonra buradan alınan cenaze, Hal Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cesedi, dövülerek öldürüldükten sonra atıldığı tandırda 4 gün önce ortaya çıkmıştı.

MİNİK EYMEN'İN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Minik Eymen'in cenazesinde yürekler bir kez daha dağlandı. Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü.

CANİ ANNE VE KATİL SEVGİLİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESEDİ BİR OTOMOBİLİN BAGAJINDA GELDİ

Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca annene ve yakınları ile birlikte getirilen Eylem'in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazenin otomobilden alındığı sırada görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren anneanne Dilek Çınar, "Lütfen gidin, İstemiyorum. Neden çekiyorsunuz. Zamanında yapsaydınız" dedi. Öte yandan, yakınları ise, olayda ihmal olduğunu ifade ederek, "Başka Eymenler ölmesin. Görevliler işlerini tam yapsın" dedi.

ASRİ MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Eymen'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye küçük Eymen'in anneannesi, dedesi, ailesi ve yakınları katılırken, imam ise kıldırdığı cenaze namazının ardından tabutu öptü. Mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına koyulan tabutu taşıyan dedesi ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kaynak: İHA