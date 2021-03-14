5 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından darbedildi
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5 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından darbedildi

14.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:39

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darbedildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyerek şoke olan babası ise öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darbedildi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN BABA ŞOKE OLDU

Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U'yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu.

KREŞ YÖNETİMİNE ŞİKAYET ETMİŞ, YANIT ALAMAMIŞ

Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 yaşındaki M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.

5 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından darbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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