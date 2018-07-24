5 Yaşındaki Çocuk, Engelliler İçin Mavi Kapak Topluyor

Sinop'ta yaşayan 5 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 1 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor.

Ata Bekir Çakır'ın babası Sezgin Çakır, yaptığı açıklamada oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır, "Yardım etmek güzel bir şey bence. Bunu herkesin yapması lazım. Duyarlı vatandaşlarımız da katkıda bulunursa çok sevinirim. Böyle bir şeyi yapmak oğlumun aklına gelmiş. Ben de ona destek çıkıyorum ve onunla birlikte mavi kapak topluyorum. Bir engelli vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben bunu kendime ve oğluma vazife bildim. Nerede bir mavi kapak görsek alıyoruz. Bazı kişiler oğluma 'Neden topluyorsun' diye soruyor. Oğlum da 'Engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye almaya çalışıyorum' diyor. Böyle olduğunda vatandaşlarımız duyarlılık gösterip, elindeki mavi kapakları da oğluma veriyor" dedi.