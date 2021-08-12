5 ülkeden 21 genç Buca'yı keşfedecek
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5 ülkeden 21 genç Buca'yı keşfedecek

5 ülkeden 21 genç Buca'yı keşfedecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir şubesi ile yaptığı iş birliğiyle 5 ülkeden 21 genci misafir ediyor.

Buca Belediyesi, gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir şubesi ile yaptığı iş birliğiyle 5 ülkeden 21 genci misafir ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca karış karış Buca'yı keşfederek eğitimler alacak gençler, üretecekleri içerikler ile Buca'mıza katkı sağlayacak

Buca Belediyesi, yeni bir projeye için daha harekete geçti. Buca Belediyesi iştiraki Bucamar ve AIESEC İzmir Şubesi ile haziran ayında imzalanan iş birliği kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden 21 genç yabancı öğrenci Buca'ya geldi. AIESEC'li gençler ilk günkü eğitimde gazeteci ve yazar Tayfur Göçmenoğlu'nun Buca Tarihi, levanten kültürü söyleşisi, Fotoğraf Sanatçısı Cahide Süslü'nün Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Gazeteci ve Seyahat Yazarı Ahmet Buğra Tokmakoğlu'nun Seyahat Kültürü ve Dijital İçerik konulu sunumunu izledi.

5 ülkeden 21 genç

Tunus, İtalya, Portekiz, Ukrayna, Rusya'dan Buca'ya gelen 21 değişim katılımcısı genç, Yaşanabilir Buca Derneği ve Köstem Vakfı merkezinde 1 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde proje çalışması yapacak. Proje ile gençler derneğin çalışma alanları üzerindeki etkisini genişletmesi ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olması için uluslararası yetenekler sağlayacak.

Gençler her gün 10.00-12.00 saatleri arasında dernek merkezinde farklı konularda eğitim alacak, öğleden sonra ise Buca'nın sürdürülebilirliği tanıması açısından, vakfın gerekli gördüğü yerleri gezecek, fotoğraflarını çekecek, bina yapılarını kontrol edecek. Keşif turlarının ardından öğrenciler, Buca'ya yönelik içerikler üretip Buca'yı Keşfet web sitesine katkı sağlayacak. Gençler medya içeriği üretmenin yanı sıra, şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak ilkesine yönelik proje üretecek. Proje kapsamında 6 Eylül'de fotoğraf sergisi 10 Eylül'de ise Bucamar Konferans Salonu'nda proje sunumu yapılacak. - İZMİR

5 ülkeden 21 genç Buca'yı keşfedecek
5 ülkeden 21 genç Buca'yı keşfedecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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