5 telden daha fazla saç geliyorsa dikkat
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5 telden daha fazla saç geliyorsa dikkat

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, elin 2 parmak arasına bir tutam saçı alıp çekildiğinde 5 telden daha fazla saç geliyorsa, mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

5 telden daha fazla saç geliyorsa dikkat
14.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:32

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, elin 2 parmak arasına bir tutam saçı alıp çekildiğinde 5 telden daha fazla saç geliyorsa, mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Mevsim geçişlerinde, stresli olunan dönemlerde ya da farklı sebeplerden ötürü saçların dökülmesi olağan karşılanıyor. Fakat saç dökülmesi bazı hastalıkların habercisi olacağını da unutmamak gerekiyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, "Saç dökülmelerinin hangi aşamasında doktora başvurmalıyız?" sorusuna yanıt vererek saç dökülmesi konusunda önemli bilgiler verdi. Öcal, kadın-erkek demeden insanların bazı dönemlerde sıkça şikayetçi olduğu saç dökülmelerinde tedavi süreçlerinin iyi takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

5 TELDEN DAHA FAZLA SAÇ GELİYORSA

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, "Günlük, mevsimsel olarak değişmekte birlikte 100 ila 150 tel kadar saçımızın dökülmesini normal olarak kabul ediyoruz. Dökülen saç sayısı bunun üzerine çıkmışsa 3 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa böyle elimizin 2 parmak arasına bir tutam saçımızı alıp çektiğimizde elimizde 5 telden daha fazla saç geliyorsa buna dikkat etmek gerekiyor" dedi.

UZMAN DOKTOR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Dr. Öcal, "Saçlarımız eskisine göre hacmini kaybetmişse saç tellerimiz incelmişse bunun dışında saç derisinde kepeklenme, pullanma, kızarıklık gibi sorunlar ortaya çıkmışsa ya da saç derisinde yuvarlak açılmalar çıkmışsa bunlar meydana gelmişse mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmakta fayda var demektir. Kişiye göre değişen saç dökülmesinin asıl sebebinin iyi araştırılıp buna göre tedavi yöntemi süreçlerinin takibi çok önemlidir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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