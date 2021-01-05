"5. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri belirlendi
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"5. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri belirlendi

05.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:13

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazanan filmlerini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu.

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazanan filmlerini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenen yarışmanın jürisinde, yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Belçim Bilgin, yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharriere ve film yapımcısı Mirsad Purivatra yer alıyor.

Ödül töreni 13 Ocak'ta yapılacak

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan filmler belirlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödüller, 13 Ocak'ta çevrim içi olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin lira, ikincisi 15 bin lira, üçüncüsü ise 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

Kısa Film Yarışması'yla yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her sene yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleriyle bir araya getiriyor.

Genç sinemacıların usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacağı Kısa Film Platformu Buluşmaları ise 12 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgilere "www.kisafilmuzunetki.org" internet adresinden ulaşılabilir.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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