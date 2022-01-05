5 Ocak Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Ocak yayın akışı, Bugün televizyonda hangi diziler var? 5 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

5 OCAK ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

5 OCAK YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mutlu Aile Tablosu

22:30 Kanunsuz Topraklar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:45 Süper Kupa'ya Doğru

20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali

22:50 Kupa Töreni

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem

22:30 Medusa Darbesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 İddiaların Aksine

19:05 Ana Haber (Canlı)

20:00 112 Acil Çağrı

21:15 Mahrem (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın (Yeni Bölüm)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler

22.00 Korkusuz Korkak

23.30 Erkek Güzeli Sefil Bilo

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, film ve programlar;

20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali | ATV

20:00 Annemizi Saklarken | STAR

20:00 Annem | KANAL D

21:15 Mahrem (Altyazılı) | TRT 1

20:00 Mutlu Aile Tablosu | FOX

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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