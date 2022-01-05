5 Ocak Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
5 Ocak Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Mahkum, Yargı, Masterchef, Maske Kimsin Sen?, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Aziz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 5 Ocak Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Ocak yayın akışı, Bugün televizyonda hangi diziler var? 5 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
5 OCAK ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
5 OCAK YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mutlu Aile Tablosu
22:30 Kanunsuz Topraklar
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:45 Süper Kupa'ya Doğru
20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali
22:50 Kupa Töreni
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem
22:30 Medusa Darbesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 İddiaların Aksine
19:05 Ana Haber (Canlı)
20:00 112 Acil Çağrı
21:15 Mahrem (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın (Yeni Bölüm)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler
22.00 Korkusuz Korkak
23.30 Erkek Güzeli Sefil Bilo
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
İşte bugünkü dizi, film ve programlar;
20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali | ATV
20:00 Annemizi Saklarken | STAR
20:00 Annem | KANAL D
21:15 Mahrem (Altyazılı) | TRT 1
20:00 Mutlu Aile Tablosu | FOX
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
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