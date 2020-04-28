5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunan 3 kişinin yola savrulma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
28.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:23

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunan 3 kişinin yola savrulma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde bulunan yolcular  E.C.S., B.K. ve Z.M., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu sırada çarpma anında otomobilde bulunan 3 kişinin araçlarından fırlayarak yola savrulması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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