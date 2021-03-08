5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi
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5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

08.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:08

Tokat'ta, 5 katlı binanın çatısında üzerindeki kıyafetleri çıkarıp atlayacağını söyleyen 36 yaşındaki adam, polis ekiplerince yarım saatte ikna edilerek indirildi.

Tokat'ın kent merkezinde Hükümet Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö, 5 katlı binanın çatısında, kıyafetlerini de çıkararak, intihara kalkıştı.

DAKİKALAR SONRA İKNA EDİLEBİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan indirilen Ü.Ö, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SÜPER AKIL: bari soyunmasaydın hava sert. .
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