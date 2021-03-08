5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

Uyuşturucu madde ile yakalanan ünlü oyuncu için karar verildi

Tokat'ın kent merkezinde Hükümet Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö, 5 katlı binanın çatısında, kıyafetlerini de çıkararak, intihara kalkıştı.

DAKİKALAR SONRA İKNA EDİLEBİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan indirilen Ü.Ö, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı