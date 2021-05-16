5'inci kattan düştü yaşamını yitirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Sabri Güner (69), yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Sabri Güner (69), yaşamını yitirdi.

İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nde oturan Sabri Güner, akşam saatlerinde hava almak için 5'inci kattaki evlerinin balkona çıktı. Çevresine bakınan Güner, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Sabri Güner'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ