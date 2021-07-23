5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
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5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu

5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 5'inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 5'inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, hastanede tedaviye alındı.

Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yakılan sigaradan yangın çıktı. Ahmet Ferruh Erdurur, kısa sürede alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.


5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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