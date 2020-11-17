5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı
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5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı

17.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:28
5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı

KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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