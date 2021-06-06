5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucunu merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 5 Haziran Cumartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları merak ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 5 Haziran Cumartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında son 7 yarışmacı kalması sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. Poyraz'ın İsmail'i yenmesi ile birlikte son iki final yarışmacısı Batuhan ve Poyraz oldu. Poyraz, 5-0 dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Poyraz'ın dokunulmazlığı alması ile eleme adayı merak ediliyor. Poyraz eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söyledi.

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.