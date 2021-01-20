5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş

20.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:03
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun'un (51), kazada boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun'un (51), kazada boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı. Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Ekipler, Uğur Tolun'un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.Yapılan ön otopside Uğur Tolun'un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi. Doktor Uğur Tolun'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, tedavisi nedeniyle özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.


5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:17:34. #1.14#
title