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5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerine nikah şahidi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerine nikah şahidi oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, birbirlerinin nikah şahidi olan kuzenler 5 dakika arayla dünya evine girdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, birbirlerinin nikah şahidi olan kuzenler 5 dakika arayla dünya evine girdi.

Belediyenin evlendirme birimine başvuran ve akraba olan Mine Kıyakoğlu ve Emre Kıyakoğlu birbirinin nikah şahidi olurken, 5 dakika arayla dünya evine girdi. Mine Kıyakoğlu ve Berkay Kayabaş ile Buse Savcu ve Emre Kıyakoğlu, evlenmek için belediyeye başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından evlenmesine engel bir durum olmadığı tespit edilen çiftlerin nikahı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü kıyıldı. 5 dakika arayla dünya evine giren kuzenler Mine Kıyakoğlu ile Emre Kıyakoğlu birbirlerinin nikah şahidi oldu.

(Emre Akarca/İHA)

5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerine nikah şahidi oldu

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