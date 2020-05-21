5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü tutuklandı
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5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü tutuklandı

Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

21.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:21

Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Karaman Merkez Çakırbağ köyü yakınlarında yol kontrolu yapan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta bulunan bir kişi, kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtıp göçmen kartını gösterdi.

Ekipler, şüphelendikleri bu kişinin Adana Yüreğir nüfusuna kayıtlı S.Ö. (44) olduğunu, "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi 5 ayrı suçtan arandığını, hakkında da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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