5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü

5 aylık hamile olan Bircan Bali, dün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında fenalaştı. Sağlık çalışanlarının müdahale ettiği Bali, Instagram hesabından son durumunun iyi olduğunu söyledi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali, geçtiğimiz sene avukat Ömer Gezen ile evlendi. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Bali, dün canlı yayında fenalık geçirdi.

YAYINA ARA VERİLDİ

Seren Serengil ile program sunan Bircan Bali, bir haber hakkında konuşurken kendini kötü hissetmeye başladı. Canlı yayında bir şey belli etmek istemeyen Bali, reklama gidilmesini istedi. 5 aylık hamile olduğu için birden fenalık geçiren Bircan Bali'ye kanalın önünde hazır bekleyen sağlıkçılar müdahale etti. Bali'nin tansiyonu ölçülürken kısa sürede panik yaşayan Seren Serengil ise canlı yayını bitirdi.

"BAŞIM DÖNDÜ, GÖZÜM KARARDI"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşım yapan Bircan Bali "Merak eden arayan soran herkese teşekkürler. Yayında başım döndü, gözlerim karardı o kadar. Şimdi iyiyim, bebek de iyi" dedi.