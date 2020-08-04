5 ay sonra ilk konser Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, düzenlediği yaz turnesi kapsamında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahne aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 ay ara vermek zorunda kaldığı konserlerine yaz turnesi ile start veren sanatçının sahnesine Kuşadalılar ve tatilciler yoğun ilgi gösterdiler.

Özlem sona erdi

Sosyal mesafe kurallarına uyulması için büyük bir titizlikle hazırlanan konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan Erol Evgin; "Şarkılarımı sizlerle birlikte söyleyip, gülüp, eğlenip, birlikte duygulanmayı, göz göze olmayı ve sesimle sizlere dokunmayı çok özlemişim. Bu akşam özlem sona erdi" sözleriyle müzikseverlere teşekkür etti.

"Mutlu ve umutlu bayramlar"

Sevenlerinin yoğun isteği üzerine bis yaparak "Etme Eyleme" şarkısını seslendiren Evgin, konserini "Mutlu ve umutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle" diyerek bitirdi.

Sanatçı, 15 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Kaynak: Bültenler