5 akraba, çalışmak için gittikleri Irak'ta cezaevine düştü

03.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:00

Adana'dan Irak'a inşaat işinde çalışmak için giden 5 akraba, vizeleri bittiği halde kaçak olarak ülkede çalıştıkları için cezaevine girdi. 2 buçuk aydır evlatlarından sadece 1 kere haber alan aileler ise perişan oldu. Çalışmak için giden 5 kişiden biri olan Ahmet Kaya'nın ise başlık parasını denkleştirmek için Irak'a gittiği öğrenildi.



Adana'da yaşayan Abdullah Kaya (37), Ahmet Kaya (28), Ahmet Kaya (22), Feyyaz Kaya (26) ve Halil İz (24) isimli 5 akraba son 1 yıl içerisinde çeşitli dönemlerde inşaat işinde çalışmak için turist vizesi alıp Irak'ın başkenti Bağdat'a gittiler. Ancak vizeleri bittiği halde ülkede çalışmaya devam eden 5 kişi geçen 22 Eylül tarihinde dışarıda gezerken polis tarafından yakalanıp tutuklanarak cezaevine konuldu. Bunun üzerine ise bir arkadaşları 5 akrabanın Adana'daki ailelerine haber verdi.



Çaresiz bekleyiş



Aileler ise maddi durumları kötü olduğu için herhangi bir şey yapamadı ve evlatlarının cezaevinden çıkmasını bekledi. Bu sırada ise 5 kişi para karşılığında Ekim ayının ilk haftasında 1 kere ailelerini aradı ve 'Durumumuz kötü. Hakimler duruşmalara çıkmıyor. 20 gün sonra çıkacakmışız öyle dediler. 2 kere buranın yemeklerinden zehirlendik' dedi. Aileler ise çaresizce evlatlarının gelmesini bekledi ancak o günden sonra 5 kişiden kimse haber alamadı. Ailelerin şimdi tek umudu devletin evlatlarını kurtarmak için yapacağı yardım.



"Haber alamıyoruz"



Kuzenleri, oğlu ve damadı cezaevinde olan İsmail İz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlık nedeniyle avukat tutamadıklarını belirterek, "Normalde vizesi bitmiş insanı kendi memleketine gönderirler fakat onlar cezaevine atmış. 2 buçuk aydır haber alamıyoruz. Kimisi 3, kimisi 5, kimisi 7, kimisi de 1 yıldır orada çalışıyor. Biz burada perişan durumdayız. Haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bizim gidecek yerimiz yok. Avukat tutamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Bir an evvel getirilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yüreğim yanıyor"



Ahmet Kaya'nın annesi Vatha Kaya ise oğlunu özlediğini ifade ederek, "Beni 1 kere oğlum aradı ve cezaevine girdik dedi. 20 gün sonra çıkartırlar dedi ama baktık kaç zamandır haber alamıyoruz. Gidiş o gidiş hala sürünüyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah rızası için yardım istiyoruz. Benim oğlum orada. Benim yüreğim yanıyor" diye konuştu.



"Oğlum terörist değil"



Feyyaz Kaya'nın annesi Hatice Kaya da, evladından haber alamadığı için devletten yardım isteyerek, "Benim oğlum oraya iş için gitti. Benim oğlum terörist değildir. 2 buçuk aydır haber alamıyoruz. Lütfen devletimiz bize yardımcı olsun. Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Kendisi kiracı ve 2 çocuğu var. Elektrik, su ve hiçbir fatura ödenemiyor. Bize yardımcı olsunlar. 2 sefer oranın yemeğinden zehirlenmişler bize söylediği oydu. Şu an işkence mi görüyorlar ne durumda bilmiyoruz" dedi.



Başlık parası için gitti



Oğlu başlık parası biriktirmek için giden 22 yaşındaki Ahmet Kaya'nın annesi Hülya Kaya ise, evladının 100 bin liraya ihtiyacı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"Oğlum başlık parası biriktirmek ve çalışmak için gitti. 2 buçuk aydan beri haber alamıyoruz. 1 kere görüştük sadece. Bağdat karıştığı için oranın hükumeti ilgilenmiyor. Hakimler mahkemeye çıkmıyormuş. Başlık parasının ismi değişti şimdi süt parası oldu ve kızın güzelliğine göre değişiyor. 30 bin lira ile 50 bin arasında fiyatlar. 40-50 başlık parası versek bir de bunun çeyiz masrafları da var. En az oğlum 100 bin lira biriktirmek zorunda. Oğlum evini kurmak için gitti." - ADANA

Kaynak: İHA