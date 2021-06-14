44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı
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44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tatil sezonunu açan Burcu Esmersoy, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Peş peşe pozlarını yayınlayan Esmersoy, bir de bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Ünlü ismin eğlenceli dans videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.

Ekranların güzel sunucu Burcu Esmesoy, bir süredir tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan sunucu, art arda bikinili pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

44 yaşındaki Esmersoy, son olarak renkli bikinisiyle kamera karşısına geçerek dans etti. Düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken ünlü isim, paylaşımına "Bakarsın beklediğinden güzel geçer yaz" notunu ekledi. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy'un videosu on binlerce izlenmeye ulaşırken yorum yağmuruna da tutuldu.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı
44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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