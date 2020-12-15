436 Alan kodu nerenin, nereye ait? Muş alan kodu kaç? 0436 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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436 Alan kodu nerenin, nereye ait? Muş alan kodu kaç? 0436 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:19
436 Alan kodu nerenin, nereye ait? Muş alan kodu kaç? 0436 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0436 bu alan kodlarından birisidir. Peki 436 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Muş'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0436 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Muş'un alan kodu kaçtır? 436 neresi, nereye ait, nereden aramış?

436 NERENİN ALAN KODU?

0436 : MUŞ

0436 alan kodu Muş iline aittir. Muş'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0436 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Muş'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 436 kodu yazar.

0436 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0436 telefon kodu Muş iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Muş şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 436 'dır. Yani Muş'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0436 kodu geçmektedir.

MUŞ'UN ALAN KODU NEDİR?

Muş'un alan kodu 0436 'dır. Muş'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0436 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Muş ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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